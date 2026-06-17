独立記念日の7月4日に全チームが特別デザインのユニホームを着用する

MLBは15日（日本時間16日）、独立記念日の7月4日に全チームが着用する特別仕様のユニホームデザインを発表した。ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」がドジャースのデザインを投稿すると、「気に入ったぞ」「格好いいユニホームだなぁ」と好感触だ。

“独立記念日ユニ”は、背番号に国旗のデザインが用いられ、国旗に使用されている赤、白、青の3色が、襟元や袖、選手名のアルファベットなどにバランス良く使われている。

2002年に開始され、一時は特別キャップ、ソックスのみの着用でとなり試合で特別ユニホームが着用されることはなかったが、今年は建国250周年の記念イヤーであることから特別仕様のユニホームがグラウンドに復活する。

大谷らも着用するであろうユニホームに、ファンからは「これは素晴らしい、ユニホームだけでなく帽子も手に入れないと」「このユニホームはホンモノだ」「ナイス」「これは絶対にゲットする!!」「うちのはいいね！ ほかのチームのもいくつか見たけれど、これほどしっくりきていなかったよ」「独立記念日は毎年こういう感じであるべき」といった反応があった。（Full-Count編集部）