女優の菅井友香が驚愕の心霊体験を告白し、スタジオに大きな悲鳴とどよめきを巻き起こした。

【映像】元欅坂46・菅井友香、家族の驚異的な体質

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』はYouTube登録者数累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を『愛とロマン』をもって楽しく語り合うエンターテイメントショーだ。

番組の未公開パートにて、菅井は過去に強烈な心霊体験をしたことがあると明かした。欅坂46に所属していた頃、ヒット祈願のために滝行へ行ったという。しかし、その滝行を終えて家に帰ってから、なぜか突然お金のことが心配になって大泣きをしてしまった。

異変は翌日も続き、自分だけど自分じゃないような、何やらモヤがかかっている感覚のまま仕事へ行くことになったという。撮影現場などで「笑ってください」と言われてもなかなか笑顔を作ることができなかったり、いつもの駅であるにもかかわらず電車で2回も乗り過ごしてしまったりと、明らかにおかしい状態が続いていた。

心配した母親の勧めでお祓いに行ったところ、そこで衝撃の事実を告げられる。菅井の後ろには、お金に悩んで自分で命を絶ってしまった女性の幽霊が覆いかぶさっており、耳元で恨み言を言っていたというのだ。この話を聞いたスタジオの出演者からは一斉に「うわぁー」「すごい怖い…」と悲鳴が上がった。お祓いをした後はすっきりとしたものの、菅井はこの経験から見えない幽霊を信じるようになったと振り返った。