【日程一覧】2026／27明治安田J1リーグ
2026／27明治安田J1リーグの全日程が16日に発表された。
秋春制に移行する最初のシーズン。2026／27シーズンのJ1リーグは水戸ホーリーホック、V・ファーレン長崎、ジェフユナイテッド千葉の昇格組を含む全20クラブで争われ、2026年8月7日（金）に行われるオープニングマッチは、横浜F・マリノスと鹿島アントラーズの『THE CLASSIC』に決まった。
また、秋春制移行に伴い、2026年12月19日（土）の第20節終了後に約2カ月間のウィンターブレークを挟み、2027年2月13日（土）、同14日に開催の第21節で再開。最終節となる第38節は6月6日（日）に一斉開催される。最終順位の下位3クラブはJ2リーグへ降格することとなる。
今後の日程発表については、6月22日（月）13時にルヴァンカップ、7月1日（水）13時に明治安田Jリーグ（2026年開催分の詳細）の発表を行う予定だ。
日程は以下の通り。
（※）はACLやルヴァンカップに伴う日程変更の可能性あり
◼︎第1節
▼2026年8月7日（金）
横浜F・マリノス vs 鹿島アントラーズ（MUFG国立）
ガンバ大阪 vs 浦和レッズ
▼8月8日（土）or9日（日）
柏レイソル vs 水戸ホーリーホック
or FC東京 vs FC町田ゼルビア
26/8/9(日) 東京ヴェルディ vs 川崎フロンターレ
名古屋グランパス vs 清水エスパルス
セレッソ大阪 vs ファジアーノ岡山
サンフレッチェ広島 vs ジェフユナイテッド千葉
アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸
V・ファーレン長崎 vs 京都サンガF.C.
◼︎第2節
▼8月14日（金）
東京ヴェルディ vs 柏レイソル（MUFG国立）
▼8月15日（土）or16日（日）
鹿島アントラーズ vs 名古屋グランパス
水戸ホーリーホック vs ガンバ大阪
浦和レッズ vs サンフレッチェ広島
ジェフユナイテッド千葉 vs FC町田ゼルビア
川崎フロンターレ vs 京都サンガF.C.
清水エスパルス vs 横浜F・マリノス
ヴィッセル神戸 vs FC東京
ファジアーノ岡山 vs V・ファーレン長崎
アビスパ福岡 vs セレッソ大阪
◼︎第3節
▼8月21日（金）
FC東京 vs ジェフユナイテッド千葉（MUFG国立）
柏レイソル vs V・ファーレン長崎
▼8月22日（土）or23日（日）
鹿島アントラーズ vs アビスパ福岡
横浜F・マリノス vs ヴィッセル神戸
名古屋グランパス vs ガンバ大阪
京都サンガF.C. vs 水戸ホーリーホック
セレッソ大阪 vs 清水エスパルス
ファジアーノ岡山 vs 東京ヴェルディ
サンフレッチェ広島 vs 川崎フロンターレ
▼8月23日（日）
FC町田ゼルビア vs 浦和レッズ（MUFG国立）
◼︎第4節
▼8月29日（土）or30日（日）
水戸ホーリーホック vs FC町田ゼルビア
浦和レッズ vs 横浜F・マリノス
東京ヴェルディ vs 鹿島アントラーズ
川崎フロンターレ vs ジェフユナイテッド千葉
清水エスパルス vs 柏レイソル
名古屋グランパス vs ファジアーノ岡山
京都サンガF.C. vs アビスパ福岡
ガンバ大阪 vs サンフレッチェ広島
ヴィッセル神戸 vs セレッソ大阪
V・ファーレン長崎 vs FC東京
◼︎第5節
▼9月2日（水）
水戸ホーリーホック vs 鹿島アントラーズ
ジェフユナイテッド千葉 vs ファジアーノ岡山
東京ヴェルディ vs ヴィッセル神戸
FC町田ゼルビア vs 川崎フロンターレ
横浜F・マリノス vs 京都サンガF.C.
清水エスパルス vs FC東京
セレッソ大阪 vs 柏レイソル
サンフレッチェ広島 vs 名古屋グランパス
アビスパ福岡 vs 浦和レッズ
V・ファーレン長崎 vs ガンバ大阪
◼︎第6節
▼9月5日（土）or6日（日）
鹿島アントラーズ vs 浦和レッズ
秋春制に移行する最初のシーズン。2026／27シーズンのJ1リーグは水戸ホーリーホック、V・ファーレン長崎、ジェフユナイテッド千葉の昇格組を含む全20クラブで争われ、2026年8月7日（金）に行われるオープニングマッチは、横浜F・マリノスと鹿島アントラーズの『THE CLASSIC』に決まった。
また、秋春制移行に伴い、2026年12月19日（土）の第20節終了後に約2カ月間のウィンターブレークを挟み、2027年2月13日（土）、同14日に開催の第21節で再開。最終節となる第38節は6月6日（日）に一斉開催される。最終順位の下位3クラブはJ2リーグへ降格することとなる。
日程は以下の通り。
（※）はACLやルヴァンカップに伴う日程変更の可能性あり
◼︎第1節
▼2026年8月7日（金）
横浜F・マリノス vs 鹿島アントラーズ（MUFG国立）
ガンバ大阪 vs 浦和レッズ
▼8月8日（土）or9日（日）
柏レイソル vs 水戸ホーリーホック
or FC東京 vs FC町田ゼルビア
26/8/9(日) 東京ヴェルディ vs 川崎フロンターレ
名古屋グランパス vs 清水エスパルス
セレッソ大阪 vs ファジアーノ岡山
サンフレッチェ広島 vs ジェフユナイテッド千葉
アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸
V・ファーレン長崎 vs 京都サンガF.C.
◼︎第2節
▼8月14日（金）
東京ヴェルディ vs 柏レイソル（MUFG国立）
▼8月15日（土）or16日（日）
鹿島アントラーズ vs 名古屋グランパス
水戸ホーリーホック vs ガンバ大阪
浦和レッズ vs サンフレッチェ広島
ジェフユナイテッド千葉 vs FC町田ゼルビア
川崎フロンターレ vs 京都サンガF.C.
清水エスパルス vs 横浜F・マリノス
ヴィッセル神戸 vs FC東京
ファジアーノ岡山 vs V・ファーレン長崎
アビスパ福岡 vs セレッソ大阪
◼︎第3節
▼8月21日（金）
FC東京 vs ジェフユナイテッド千葉（MUFG国立）
柏レイソル vs V・ファーレン長崎
▼8月22日（土）or23日（日）
鹿島アントラーズ vs アビスパ福岡
横浜F・マリノス vs ヴィッセル神戸
名古屋グランパス vs ガンバ大阪
京都サンガF.C. vs 水戸ホーリーホック
セレッソ大阪 vs 清水エスパルス
ファジアーノ岡山 vs 東京ヴェルディ
サンフレッチェ広島 vs 川崎フロンターレ
▼8月23日（日）
FC町田ゼルビア vs 浦和レッズ（MUFG国立）
◼︎第4節
▼8月29日（土）or30日（日）
水戸ホーリーホック vs FC町田ゼルビア
浦和レッズ vs 横浜F・マリノス
東京ヴェルディ vs 鹿島アントラーズ
川崎フロンターレ vs ジェフユナイテッド千葉
清水エスパルス vs 柏レイソル
名古屋グランパス vs ファジアーノ岡山
京都サンガF.C. vs アビスパ福岡
ガンバ大阪 vs サンフレッチェ広島
ヴィッセル神戸 vs セレッソ大阪
V・ファーレン長崎 vs FC東京
◼︎第5節
▼9月2日（水）
水戸ホーリーホック vs 鹿島アントラーズ
ジェフユナイテッド千葉 vs ファジアーノ岡山
東京ヴェルディ vs ヴィッセル神戸
FC町田ゼルビア vs 川崎フロンターレ
横浜F・マリノス vs 京都サンガF.C.
清水エスパルス vs FC東京
セレッソ大阪 vs 柏レイソル
サンフレッチェ広島 vs 名古屋グランパス
アビスパ福岡 vs 浦和レッズ
V・ファーレン長崎 vs ガンバ大阪
◼︎第6節
▼9月5日（土）or6日（日）
鹿島アントラーズ vs 浦和レッズ