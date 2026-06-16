「日経225先物」手口情報（16日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限7619枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月16日の日経225先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7619枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7619( 7590)
ソシエテジェネラル証券 4214( 4214)
バークレイズ証券 3606( 3606)
SBI証券 2230( 1280)
JPモルガン証券 916( 912)
楽天証券 1234( 730)
サスケハナ・ホンコン 698( 698)
みずほ証券 379( 379)
シティグループ証券 443( 357)
松井証券 298( 298)
インタラクティブ証券 223( 223)
ゴールドマン証券 248( 215)
日産証券 209( 209)
モルガンMUFG証券 472( 196)
野村証券 164( 164)
フィリップ証券 149( 149)
ビーオブエー証券 148( 148)
マネックス証券 127( 127)
UBS証券 107( 107)
三菱UFJeスマート 127( 99)
BNPパリバ証券 192( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
SBI証券 25( 11)
楽天証券 12( 8)
ABNクリアリン証券 7( 7)
フィリップ証券 5( 5)
日産証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7619( 7590)
ソシエテジェネラル証券 4214( 4214)
バークレイズ証券 3606( 3606)
SBI証券 2230( 1280)
JPモルガン証券 916( 912)
楽天証券 1234( 730)
サスケハナ・ホンコン 698( 698)
みずほ証券 379( 379)
シティグループ証券 443( 357)
松井証券 298( 298)
インタラクティブ証券 223( 223)
ゴールドマン証券 248( 215)
日産証券 209( 209)
モルガンMUFG証券 472( 196)
野村証券 164( 164)
フィリップ証券 149( 149)
ビーオブエー証券 148( 148)
マネックス証券 127( 127)
UBS証券 107( 107)
三菱UFJeスマート 127( 99)
BNPパリバ証券 192( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
SBI証券 25( 11)
楽天証券 12( 8)
ABNクリアリン証券 7( 7)
フィリップ証券 5( 5)
日産証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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