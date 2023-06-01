16日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比40円安の6万9360円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万9317.5円に対しては42.50円高。出来高は6879枚となっている。



TOPIX先物期近は3990ポイントと前日比13.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.6ポイント安で推移。



○主要先物価格・0時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 69360 -40 6879

日経225mini 69360 -40 116493

TOPIX先物 3990 -13.5 9373

JPX日経400先物 36135 -230 275

グロース指数先物 691 -2 332

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース