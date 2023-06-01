　16日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比40円安の6万9360円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万9317.5円に対しては42.50円高。出来高は6879枚となっている。

　TOPIX先物期近は3990ポイントと前日比13.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.6ポイント安で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69360　　　　　 -40　　　　6879
日経225mini 　　　　　　 69360　　　　　 -40　　　116493
TOPIX先物 　　　　　　　　3990　　　　 -13.5　　　　9373
JPX日経400先物　　　　　 36135　　　　　-230　　　　 275
グロース指数先物　　　　　 691　　　　　　-2　　　　 332
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース