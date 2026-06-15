お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が8日深夜に放送されたテレビ東京「※女性は見ないでください」（日曜深夜0・30）に出演。流行に対する本音をぶつけた。

放送まで番組の内容がほとんど明かされず、話題になっていた同番組。放送が始まると、せいや、「見取り図」盛山晋太郎、「ニューヨーク」嶋佐和也、吉田莉桜、谷岡美沙紀、兼清萌々香が食事をしながらトークを展開。男性がボタンを押すと男性と女性の間に壁が下りるシステムで、男性は女性の言動が気になった時はボタンを押して男性だけで本音を語り合った。

せいやが「ハマっているものとかあるの？」と聞くと、谷岡は「人を見るのにMBTI（性格検査）で見ちゃうかも」と回答。すると、せいやはボタンを押し、「何年か前から誰かが仕掛けたMBTI、何がおもろいねん！」と声を荒げた。盛山と嶋佐は「ほんまそれ」「そうだな」と共感。せいやは「冒険者やったら、“意外〜！”って。何がやねん！何やと思っててん」と話した。

嶋佐は「俺らもやったことあるけど、覚えてないですもんね」と説明。盛山が「しかもむっちゃ（質問）長ない？」と口にすると、せいやは「銀行の口座作れるくらい長い。100個くらいある」と返して、笑いを誘った。