試合後も足を引きずっていた久保。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ第１節でオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。２−２のドローに持ち込んだ。

　50分に先制された日本は57分に中村敬斗が同点ゴールを決める。64分に勝ち越されたものの、89分に鎌田大地が同点弾を挙げて、貴重な勝点１をモノにした。

　心配なのは久保建英の状態だ。71分にデンゼル・ドゥムフリースから激しいタックルを受けて左膝あたりを負傷。足を引きずり、交代を余儀なくされたのだ。
 
　日本サッカー協会の広報によれば、「取材に対応できる状態ではない」とのことで、試合後のミックスゾーンを通らず。

　ただ、病院に直行したわけではなく、代表チームのメディカルスタッフが確認している段階だという。

　いずれにしても、次のチュニジア戦でプレーできるのか。状態が気掛かりだ。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

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