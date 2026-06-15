「対応できる状態ではない」負傷交代の久保建英、試合後の取材エリアを通らず…日本代表に懸念【W杯】
日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ第１節でオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。２−２のドローに持ち込んだ。
50分に先制された日本は57分に中村敬斗が同点ゴールを決める。64分に勝ち越されたものの、89分に鎌田大地が同点弾を挙げて、貴重な勝点１をモノにした。
心配なのは久保建英の状態だ。71分にデンゼル・ドゥムフリースから激しいタックルを受けて左膝あたりを負傷。足を引きずり、交代を余儀なくされたのだ。
日本サッカー協会の広報によれば、「取材に対応できる状態ではない」とのことで、試合後のミックスゾーンを通らず。
ただ、病院に直行したわけではなく、代表チームのメディカルスタッフが確認している段階だという。
いずれにしても、次のチュニジア戦でプレーできるのか。状態が気掛かりだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！
50分に先制された日本は57分に中村敬斗が同点ゴールを決める。64分に勝ち越されたものの、89分に鎌田大地が同点弾を挙げて、貴重な勝点１をモノにした。
心配なのは久保建英の状態だ。71分にデンゼル・ドゥムフリースから激しいタックルを受けて左膝あたりを負傷。足を引きずり、交代を余儀なくされたのだ。
日本サッカー協会の広報によれば、「取材に対応できる状態ではない」とのことで、試合後のミックスゾーンを通らず。
ただ、病院に直行したわけではなく、代表チームのメディカルスタッフが確認している段階だという。
いずれにしても、次のチュニジア戦でプレーできるのか。状態が気掛かりだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！