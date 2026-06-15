【シカゴ＝帯津智昭】米大リーグは１４日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのホワイトソックス戦に１番指名打者で出場し、２打数無安打、申告敬遠を含む２四球だった。

連続試合安打は６で止まった。ドジャースは４―６で敗れた。

ブルージェイズの岡本和真は本拠地でのヤンキース戦に５番三塁で出場し、二塁打と適時内野安打を放って４打数２安打１打点だった。試合は３―８で敗れた。ロッキーズの菅野智之は敵地でのアスレチックス戦に先発し、５回９安打８失点ながら打線の援護を受けて７勝目（４敗）を挙げた。スコアは２３―９だった。

ドジャースは、ロバーツ監督が娘の大学の卒業式に出席するために一時的にチームを離れ、代わりにリーマン・ベンチコーチが指揮を執った。終盤に追い上げたものの、一歩及ばずに敗れた。

左膝の炎症から復帰し、２試合連続で先発出場となった大谷は安打は出なかったが、好機では勝負を避けられ、強打者らしい存在感を発揮した。五回二死三塁では申告敬遠。九回一死二塁では、ストライクゾーンを大きく外れたボール球が４球続き、四球だった。

ドジャースは、ア・リーグ中地区で首位に立つホワイトソックスとの３連戦を１勝２敗で終えた。