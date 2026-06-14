ひと目、いやひと言でもいいからコメントが欲しいと思い、美浦トレセンの奥にある厩舎へ向かった。お目当ては、宝塚記念に出走するレガレイラ（牝５歳、美浦・木村）。その時すでに午後４時すぎ。厩務員たちの帰宅時間のため、取材は断られるだろうと思いながらも門をたたくと、木村哲也調教師自ら取材に答えてくださった。

調教過程は至って順調。木村師も「計画通りいったので。ホッとしている」と笑顔を見せた。昨年の同レースの敗因は、右前第１指骨の剝離骨折明けだったということが大きいと振り返った上で、「調教に対してもレースに関しても、能動的に取り組んでくれているので、すごい精神力のある馬だなと感じています」とその精神面を評価。数々の名馬を生み出した名門厩舎の中でも、レガレイラは“優等生”なんだなと感じた。

普段のレガレイラについて問うと、「普段は怖いよ？今日の午後とかも結構機嫌が悪い（笑）」と回答。レースが近いことを馬自体が察知しているといい、「（競馬が近づくにつれて）すごく集中してくる。自分で体を作ってくるから。自分で緊張して、自分で追い込んでくる」とグランプリ女王のストイックな一面を明かした。キャリアを重ねて行く中で培ったようで「トップホースのトップコンディションという感じ。勝手に仕上がるよ」と競走能力だけではない、名馬としての素質の高さを語った。

取材日は１週前追い切りの日。この日のレガレイラは、美浦Ｗの３頭併せで最後方からスタート。終始馬なりだったが動きは実に軽快。６Ｆ８５秒３−37秒９−１１秒４のタイムを刻み、２歳新馬フィリオソラーレと併入、オリオアルセーリオ（４歳１勝クラス）に半馬身先着した。有馬記念Ｖ馬がなぜ新馬と併せ馬を？という疑問を木村師へぶつけると、「一番の主役は今週に関してはレガレイラじゃない」という驚きの回答。理由は、先週の新馬勝ちをした僚馬フィリオソラーレ（牡２歳）を主役としていたからだった。

フィリオソラーレは、東京の新馬戦開幕週のデビュー。ノーザンファーム生産馬で木村厩舎所属、鞍上はルメール騎手という、競馬ファン待望の組み合わせだ。木村師は「勝たなきゃダメなんだよ。たかが新馬だけれどされど新馬。負けられないから。何とかして（勝ちを）取りに行くのは、限りなく“絶対命題”」と語気が強まった。「新馬を勝たせるために、レガレイラと競い合わせることでしっかり走ることを覚えさせる。そのためにレガレイラの力を借りた」と追い切りを振り返った。その言葉通り、フィリオソラーレは見事にデビュー勝ちを収め、大一番へ挑む先輩への勝利のバトンをつないだ。

木村厩舎の調教のカギは、勝ちへの“逆算”。調教メニューの組み方について、「まず『今週の主役は？』と考える。一番いい追い切りをするならどうするかと逆算して考えていく。人が調整しているのではなくて、この馬とこの馬と組んでやっていけば、最後こうなるなというのを事前にミーティングして考える」と語る。火曜夕方に、長いミーティングを実施。各担当者から意見を吸い上げ、「馬のコンディション、性格、脚色…と一頭一頭精査していって、併せ馬の隊列を決めたり、単走にしようとか。先行で走らせようとか。全部考えている」と強い馬作りの秘けつを見せてくださった。

話をレガレイラに戻そう。宝塚記念の最終追い切りは、美浦Ｗで厩舎おなじみの３頭併せ。隊列の真ん中で左右からプレッシャーを受けながらも、徐々にギアを上げて加速。６Ｆ８５秒３−３８秒１−１１秒２をマークしてロスパレドネス（３歳１勝クラス）に１馬身先着、アルセナール（５歳オープン）と併入した。今週の主役は、春秋グランプリ獲得へ文句なしの最終リハーサルを敢行。共同会見で、木村師は「狭いなかでも脚を使えるかというシチュエーションを組んで、ゴールに向かって頑張ってくれればと思い、プランニングしました」とコメントした。

取材中、最も気になったのは木村師の馬への深い愛情。馬ファーストなだけでなく、馬への敬意が溢れていた。レガレイラについても「グランプリどうのこうのじゃなくて、２歳、３歳、４歳とＧ１を勝っていることがどれだけすごいことかっていうのは、噛み締めながら管理している」と話すトレーナー。強い馬作りには、強い信念と愛情が大切なんだと感じた取材となりました。約４０分も拙い取材に丁寧に答えてくださって、ありがとうございました。

（デイリースポーツ・野里美央）