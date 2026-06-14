「４年前の自分なら言わなかった」”素の自分”をさらけ出す堂安律の変化「日本中に発信されることも怯えてない」【日本代表】
感情は「ミックス」。2026年６月13日、オランダ戦前日の囲み取材で堂安律はそう表現した。
「ワクワクと、少しの緊張と、自信満々な自分もいたりとか、少し不安な自分もいたりとか、いろんな感情が入り混じっている。堂々と自分が自信持って言える状況は、大会後にしか来ないと思っていて。試合前には多少の緊張も不安もありますが、それを払拭するために今まで僕らトレーニングしてきたので。大会後に、自信満々に僕らがチャンピオンと言いたいです」
４年前の自分とは違う。堂安自身も、その変化を客観的に捉えている。
「責任感が大きい。そこが（この４年での）一番の変化かと。素直に自分の感情を受け入れようとしています。
多分４年前の自分だったら、おそらく緊張なんて自分は言ってなかったと思います。その緊張をする自分も受け入れられますし、不安な自分も受け入れるし。本当の自分の強さというものを、今は見せられるときが来たと。人としてもかなり成長した４年間で、集大成だと思うので。やりきりたいです」
感情をさらけ出せるようになったのは、「逆に自信があるからかもしれない」と堂安は語る。
「自信があるからこそ、こうやってこの言葉が日本中に発信されることも怯えてないです。偽りの自分を見せようと思ってないですし。本当の堂安律をさらけ出して、人間味のあるところも見せながら。最後は堂々と笑って終えたいです」
北中米ワールドカップ、“素の自分”をさらけ出す堂安は、どんな物語を描くのか。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
「ワクワクと、少しの緊張と、自信満々な自分もいたりとか、少し不安な自分もいたりとか、いろんな感情が入り混じっている。堂々と自分が自信持って言える状況は、大会後にしか来ないと思っていて。試合前には多少の緊張も不安もありますが、それを払拭するために今まで僕らトレーニングしてきたので。大会後に、自信満々に僕らがチャンピオンと言いたいです」
「責任感が大きい。そこが（この４年での）一番の変化かと。素直に自分の感情を受け入れようとしています。
多分４年前の自分だったら、おそらく緊張なんて自分は言ってなかったと思います。その緊張をする自分も受け入れられますし、不安な自分も受け入れるし。本当の自分の強さというものを、今は見せられるときが来たと。人としてもかなり成長した４年間で、集大成だと思うので。やりきりたいです」
感情をさらけ出せるようになったのは、「逆に自信があるからかもしれない」と堂安は語る。
「自信があるからこそ、こうやってこの言葉が日本中に発信されることも怯えてないです。偽りの自分を見せようと思ってないですし。本当の堂安律をさらけ出して、人間味のあるところも見せながら。最後は堂々と笑って終えたいです」
北中米ワールドカップ、“素の自分”をさらけ出す堂安は、どんな物語を描くのか。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」