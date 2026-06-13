SNS総フォロワー170万超・ぽるぽるふぁみりー、お揃いピンク制服姿に視線集中「ちびっ子モデル癒やされる」「愛おしい」の声【学生ランウェイ名古屋】
【モデルプレス＝2026/06/13】クリエイターのぽるぽるふぁみりーが13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。
【写真】SNS総フォロワー170万超クリエイター「ちびっ子モデル癒やされる」お揃いピンク制服姿
パステルピンクのブレザーに、大きなピンクのリボン、プリーツスカートを合わせたキュートな制服風スタイルで登場したぽるぽるふぁみりー。髪型もお揃いのお団子ヘアにまとめて仲良くランウェイを闊歩し、会場を魅了した。SNS上では、「最強に可愛い」「ちびっ子モデル癒やされる」「おませさんで愛おしい」「尊い」などの反響が寄せられている。
ぽるぽるふぁみりーは、元芸人の両親と個性豊かな子どもたちによるファミリー系動画クリエイター。6月13日時点でSNS総フォロワー数は170万人を超えている。
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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【写真】SNS総フォロワー170万超クリエイター「ちびっ子モデル癒やされる」お揃いピンク制服姿
◆ぽるぽるふぁみりー、制服姿に視線集中
パステルピンクのブレザーに、大きなピンクのリボン、プリーツスカートを合わせたキュートな制服風スタイルで登場したぽるぽるふぁみりー。髪型もお揃いのお団子ヘアにまとめて仲良くランウェイを闊歩し、会場を魅了した。SNS上では、「最強に可愛い」「ちびっ子モデル癒やされる」「おませさんで愛おしい」「尊い」などの反響が寄せられている。
◆名古屋初開催「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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