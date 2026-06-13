櫻坂46『MAJ2026』リクエスト特別賞最優秀アーティストに決定！「Buddiesの皆さんのおかげ」（山粼天）

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櫻坂46が、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて発表されたリクエスト特別賞「推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN」にて、最優秀アーティストに決定した。

■櫻坂46、圧倒的なリクエスト数で1位に

櫻坂46は、女性グループで初めて4月11日・12日にMUFG スタジアム（国立競技場）で『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を開催。ライブの成功を後押しするべく、「USEN推し活リクエスト」でもファンダムの盛り上がりが見られた。

また、3月11日に、14thシングル「The growing up train」をリリース、4月19日に、15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」の収録曲「What’s “KAZOKU”?」を先行リリースするなど、新曲リリースがリクエスト（投票）期間と重なったことで、得票数に大きな影響を与えた。

ファン同士の交流やSNSでの発信も盛んで、ファンダムの結束力の強さから圧倒的なリクエスト数で見事1位に輝いた。

櫻坂46は、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Premiere Ceremonyに参加し、ステージに登壇。メンバーを代表して山崎天（「崎」は、たつさきが正式表記）が想いを伝えた。

■櫻坂46山崎天 スピーチ

本日はこんなにも素敵な賞をいただけて、本当にうれしく思います。今わたしたちが手にしている賞は、日々櫻坂46に関わってくださるすべてのスタッフの皆さんと、そして温かい応援をいつもくださるファンの皆さまのおかげだと思っています。

今の日本には、たくさんの素敵なアイドルで溢れていて、そんななかで、櫻坂46にしかできないことって何だろう？ って自分たち自身を見つめて、いつも戦ってきました。

こんな景色が見られると思っていなかったので、本当にBuddiesの皆さんのおかげだと思っています。これからも皆さんの期待に応えられるように、超えられるように、精一杯努力したいと思います。

本日は本当にありがとうございました。

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/