そうめんのお供に◎サクサクに揚がる裏ワザ付き「夏におすすめの天ぷら」レシピ集
スルスルっとさっぱり食べられるそうめんは、夏に大活躍する逸品。さらにおいしい天ぷらを添えれば、まるでお店で味わっているかのような豪華な食卓になりますよね。そこで今回は、「天ぷら」をサクサク食感に揚げられる裏ワザを、夏におすすめ天ぷらレシピと合わせてご紹介します！意外なものを加えるだけで、サクサクに仕上げられるんですよ。
マヨネーズでサクサク「ししとう＆みょうが」
天ぷら粉にマヨを加えるのがポイント。刺激的なアクセントがおいしい逸品です。
マヨネーズにプラス炭酸で「オクラ＆舞茸」
こちらはマヨだけでなく、炭酸水も加えます。味わい深い天ぷらをお試しあれ。
ベイキングパウダーでサクサク「ヤングコーン」
家に余っているベイキングパウダーが大活躍。ヤングコーンのサクサク感がやみつきに！
ビールでサクサク「タコ」
余ってしまったビールも活用できますね。そうめんだけでなく、晩酌のお供にも。
※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました
サクサクの天ぷらを家でも味わえるなんて、なんだか得した気分に。そうめんなど麺類に合わせたあとは、晩酌のおつまみにもピッタリ！ プロ級の食感に大変身できる裏ワザで、夏の食卓を特別な空間に演出しましょう。