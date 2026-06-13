そうめんのお供に◎サクサクに揚がる裏ワザ付き「夏におすすめの天ぷら」レシピ集

スルスルっとさっぱり食べられるそうめんは、夏に大活躍する逸品。さらにおいしい天ぷらを添えれば、まるでお店で味わっているかのような豪華な食卓になりますよね。そこで今回は、「天ぷら」をサクサク食感に揚げられる裏ワザを、夏におすすめ天ぷらレシピと合わせてご紹介します！意外なものを加えるだけで、サクサクに仕上げられるんですよ。

マヨネーズでサクサク「ししとう＆みょうが」

天ぷら粉にマヨを加えるのがポイント。刺激的なアクセントがおいしい逸品です。



マヨネーズにプラス炭酸で「オクラ＆舞茸」

こちらはマヨだけでなく、炭酸水も加えます。味わい深い天ぷらをお試しあれ。



ベイキングパウダーでサクサク「ヤングコーン」

家に余っているベイキングパウダーが大活躍。ヤングコーンのサクサク感がやみつきに！



ビールでサクサク「タコ」

余ってしまったビールも活用できますね。そうめんだけでなく、晩酌のお供にも。





※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました

サクサクの天ぷらを家でも味わえるなんて、なんだか得した気分に。そうめんなど麺類に合わせたあとは、晩酌のおつまみにもピッタリ！ プロ級の食感に大変身できる裏ワザで、夏の食卓を特別な空間に演出しましょう。