【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントはお得な情報
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、お店のお得な情報、整理したリスト、そして不規則に明滅する状態という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□し
い□□ん
□□つき
ヒント：ポストに投函される特売情報などが載った1枚の紙。書籍の目次や書類のまとめなど全体をひとまとめにしたもの。そして、蛍光灯が古くなったときなどに光が細かく揺れる様子を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「ちら」を入れると、次のようになります。
ちらし（チラシ）
いちらん（一覧）
ちらつき
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人々の関心を引きつけるための広報ツールから、膨大な内容を簡潔に把握するための記述形式、さらには知覚や映像の安定性が損なわれる物理的な事象までを網羅しました。共通する「ちら」という響きが、情報を広く行き渡らせるための工夫、全体を俯瞰して理解しやすくする仕組み、不安定に揺らめく感覚的な変化を意外なリズムでつなげています。言葉が持つ豊かな広がりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、お店のお得な情報、整理したリスト、そして不規則に明滅する状態という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□し
い□□ん
□□つき
ヒント：ポストに投函される特売情報などが載った1枚の紙。書籍の目次や書類のまとめなど全体をひとまとめにしたもの。そして、蛍光灯が古くなったときなどに光が細かく揺れる様子を思い浮かべてみてください。
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正解：ちら正解は「ちら」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちら」を入れると、次のようになります。
ちらし（チラシ）
いちらん（一覧）
ちらつき
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人々の関心を引きつけるための広報ツールから、膨大な内容を簡潔に把握するための記述形式、さらには知覚や映像の安定性が損なわれる物理的な事象までを網羅しました。共通する「ちら」という響きが、情報を広く行き渡らせるための工夫、全体を俯瞰して理解しやすくする仕組み、不安定に揺らめく感覚的な変化を意外なリズムでつなげています。言葉が持つ豊かな広がりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)