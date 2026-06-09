『小5クイズ 1000万円が出たスペシャル！』

今夜、この中から全問正解で賞金1000万円獲得者が出る！

今回の挑戦者は――

元・日テレアナウンサーコンビ、羽鳥慎一×岩田絵里奈！

早稲田大卒の羽鳥と慶應大卒の岩田が高学歴アナウンサータッグを結成。

フリーとなり新たなステージに立つ岩田、

長年、朝の情報番組のMCを務める羽鳥の知識と経験が試される！

果たして息の合ったコンビネーションで1000万円獲得なるか！？

さらに―― 高学歴の次世代クイズ王コンビ、 曽野舜太(M!LK) × 高橋成美が参戦！

紅白出場アイドルとして活躍しながら学習院大学を卒業した曽野と、

フィギュアスケート・オリンピック中継での“神解説”が話題となった慶應義塾大学卒の高橋。

エンタメ界とスポーツ界を代表する知性派コンビが驚異のひらめきを発揮！

1000万円への道を切り開くことができるのか！？

そして―― 謎解きの天才、東大・松丸亮吾が登場。

数々の難問を解き明かしてきた天才が、番組過去1年分の問題を徹底研究、

超本気対策をしてやってきた！

脅威の推理力で正解に導く大本命が次々に難問を突破！

1000万獲得はやはりこの男なのか。

知識、ひらめき、そして運――。

挑戦者たちのプライドをかけた真剣勝負をお見逃しなく！

奇跡を起こし、

1000万円を手にするのは誰だ！？

【ご出演者】

MC

劇団ひとり 佐藤隆太

挑戦者

岩田絵里奈 & 羽鳥慎一

曽野舜太 (M!LK) & 高橋成美

松丸亮吾

助っ人小学生

かずや くうが にな ふうと ともは