セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、6月10日の「スムージーの日」に合わせ、「セブンカフェ スムージー」がお得になるセールを開催します。

【画像】迷う〜！ コチラが半額になるスムージー（一部）です！！（9枚）

6月10日は「セブンカフェ スムージー」が全品半額

「スムージースーパーセール」として、6月10日限定で「セブンカフェ スムージー」の全品が半額となります。

また、同日から同月30日までの期間、「セブンカフェ スムージー」の購入時に「セブン−イレブンアプリ」を提示すると、3杯購入するごとに「セブンカフェ スムージー 100円引きクーポン」がもらえます。

SNS上では、「何飲もうかなぁ」「大人買いするしか」「セブンのスムージー好きだから半額まじで神」「これは行かねばならん、戦や」「出勤前、昼休み、仕事帰りに購入してしまいそう…」「値段的に頻繁には飲めない…6月10日、1日だけでも半額はうれしい」と、期待する声が上がっています。

セールの対象となる「セブンカフェ スムージー」の一例として、「ベリーベリーヨーグルトスムージー」（通常価格390円、以下、税込み）、「アサイーバナナスムージー」（通常価格390円）、「フルーツミックススムージー」（通常価格298円）、「ストロベリーミルクスムージー」（通常価格360円）、「すいかスムージー」（通常価格400円）などがラインアップ。

「スムージーの日」は、フルーツや野菜をそのままジュースにすることで栄養を丸ごととれるスムージーを、より多くの人に味わってもらうことを目的に、スムージーの「ム（6）ージー（10）」と読む語呂合わせから、「ドール」が制定しました。