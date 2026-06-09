アクセル<6730.T>は急動意。自動運転ベンチャーのティアフォー（東京都品川区）が９日付で関東財務局に提出した有価証券届出書で、東証グロース市場への新規上場を申請したことを明らかにした。上場日は７～１２月のいずれかの日を予定。新株式発行による調達額は１００億～３００億円とし、既存株主による売り出しは未定とした。これが刺激材料となり、ティアフォー出資企業の一角に思惑的な買いが流入。その１社であるアクセルにも物色の矛先が向かっている



有価証券届出書によると、ティアフォーの株主にはこのほかＳＯＭＰＯホールディングス<8630.T>、ヤマハ発動機<7272.T>、いすゞ自動車<7202.T>、ＫＤＤＩ<9433.T>、大成建設<1801.T>、スズキ<7269.T>などが名を連ねている。



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出所：MINKABU PRESS