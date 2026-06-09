「すごく悲しい」「残念」日本代表DFが“驚きの一報”に本音「チームの意向はわからないですけど…」
北中米ワールドカップに挑む日本代表は６月８日、ベースキャンプ地のナッシュビルに移動し、初日のトレーニングを実施した。
練習後、取材に対応したフェイエノールトのDF渡辺剛に、前日に発表されたロビン・ファン・ペルシ監督の電撃解任について尋ねると、こう胸中を露わにした。
「すごく悲しいですね。僕も（チームメイトの上田）綺世もそうですけど、本当にすごく信頼してもらっていましたし、いい時も悪い時もあった中で、結局２位でチャンピオンズリーグ（出場権）が獲得できて、『来シーズンはもっとよくするぞ』っていうところで解任だったので」
29歳のDFは、「チームの意向はわからないですけど、すごく残念な気持ちですね」と本音をこぼした。
今季は、加入１年目ながら指揮官に重用され、不動のCBとして活躍。それが、日本代表での序列アップやワールドカップのメンバー入りに繋がった。
それだけに、やり切れない思いがあるようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
練習後、取材に対応したフェイエノールトのDF渡辺剛に、前日に発表されたロビン・ファン・ペルシ監督の電撃解任について尋ねると、こう胸中を露わにした。
「すごく悲しいですね。僕も（チームメイトの上田）綺世もそうですけど、本当にすごく信頼してもらっていましたし、いい時も悪い時もあった中で、結局２位でチャンピオンズリーグ（出場権）が獲得できて、『来シーズンはもっとよくするぞ』っていうところで解任だったので」
29歳のDFは、「チームの意向はわからないですけど、すごく残念な気持ちですね」と本音をこぼした。
今季は、加入１年目ながら指揮官に重用され、不動のCBとして活躍。それが、日本代表での序列アップやワールドカップのメンバー入りに繋がった。
それだけに、やり切れない思いがあるようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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