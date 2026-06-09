K-POP最大級の授賞式『MMA2026』開催決定 2日間に拡大「真のグローバルなセレモニーを作り上げます」
カオエンターテインメントの音楽ストリーミングプラットフォーム「Melon」が、11月14日、15日の2日間にわたって、韓国・ソウルの高尺スカイドームで『第18回メロンミュージックアワード（MMA2026）』を開催することが9日、発表された。今回は、初めて2日間に拡大され、世界中の多様なアーティストやファンが集まる。
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今年のキーワードは「Connect」、スローガンは「K-POP CONNECT：The New Pulse」となる。世界中のK-POPファンが時間と空間を超えて集まり、団結する瞬間を定義することを目指している。
2005年に設立された『MMA』は、客観的なMelonチャートデータ、ユーザー投票、専門家評価に基づき、年間で最も活躍したアーティストを表彰する最大のK-POPアワード式・フェスティバル。さらに、アーティストやファン、レーベルが絶賛する伝説的なステージの歴史もその名声を高めている。2025年にはBLACKPINK・JENNIEによる芸術的な「Seoul City」「Like JENNIE」のパフォーマンス、18年のBTSによる伝統的な韓国版「Idol」、17年のIUによるソウルフルな「Dear Name」のステージなどが歴史に刻まれている。
「カカオ・エンターテインメント」は、音楽IPの能力とグローバルなパートナーシップで急速に事業を拡大しており、2026年には視覚と聴覚の魅力に満ちた2日間のMMAを開催し、さらに幅広いK-POPファン層に応える計画となる。テンセントミュージック（中国）およびLINE MUSIC（日本）と共同で立ち上げた「Global-Kチャート」と今後のMMAを結びつけることも予定している。これは音楽ストリーミングとファンダム活動指数の両方を集約した初のK-POPチャートであり、K-POPの世界的なトレンドやアーティストの世界的な影響力を深く洞察している。『MMA2026』このチャートを活用して世界中のファンの反応を反映し、具体的なカテゴリーや基準は後日公開される。
『MMA2026』を前に、同社はTOP10アワードの投票を含むさまざまなプレイベント準備を行う予定。歴史を持つK-POPの旗艦イベントとして、画期的な舞台作品や今年のトップアーティストのすばらしいラインナップを披露し、世界中のファンをあらゆる面で楽しませようとしている。
同社は「MMAはK-POP史上最大のフェスティバルであり、Melonの22年のデータと積極的なファン参加によって形作られています」とコメント。「今年は2日間に拡大し、Global-Kチャートと連携して、世界中のファンと共に構築した真のグローバルなセレモニーを作り上げます」と意気込んでいる。
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今年のキーワードは「Connect」、スローガンは「K-POP CONNECT：The New Pulse」となる。世界中のK-POPファンが時間と空間を超えて集まり、団結する瞬間を定義することを目指している。
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『MMA2026』を前に、同社はTOP10アワードの投票を含むさまざまなプレイベント準備を行う予定。歴史を持つK-POPの旗艦イベントとして、画期的な舞台作品や今年のトップアーティストのすばらしいラインナップを披露し、世界中のファンをあらゆる面で楽しませようとしている。
同社は「MMAはK-POP史上最大のフェスティバルであり、Melonの22年のデータと積極的なファン参加によって形作られています」とコメント。「今年は2日間に拡大し、Global-Kチャートと連携して、世界中のファンと共に構築した真のグローバルなセレモニーを作り上げます」と意気込んでいる。