投信・基準価額騰落率ランキング 6月第1週（6月1日～6月5日）
6月第1週の上昇率ランキングの上位には三菱ＵＦＪアセットマネジメントの「サイバーセキュリティ株式オープン」シリーズのファンドが並びました。同シリーズは日本を含む世界の株式のサイバー攻撃に対するセキュリティ技術を有し、これを活用した製品・サービスを提供するテクノロジー関連の企業などに投資しています。
下落率ランキング上位の主な下落要因は分配金の支払いによるものです。「グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）（ｉシフト）」は4800円、「グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）為替ヘッジあり（ｉシフト（ヘッジあり））」は2326円、「優良日本株ファンド（ちから株）」は2300円を期中に分配しています。
○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 +10.42％ サイバーセキュリティ株式オープン＜３ヵ月決算型＞（為替ヘッジなし）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
2位 +9.41％ サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
3位 +9.25％ サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -20.42％ グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）（ｉシフト）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
2位 -23.26％ グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）為替ヘッジあり（ｉシフト（ヘッジあり））
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
3位 -8.69％ 優良日本株ファンド（ちから株）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
株探ニュース
下落率ランキング上位の主な下落要因は分配金の支払いによるものです。「グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）（ｉシフト）」は4800円、「グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）為替ヘッジあり（ｉシフト（ヘッジあり））」は2326円、「優良日本株ファンド（ちから株）」は2300円を期中に分配しています。
1位 +10.42％ サイバーセキュリティ株式オープン＜３ヵ月決算型＞（為替ヘッジなし）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
2位 +9.41％ サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
3位 +9.25％ サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -20.42％ グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）（ｉシフト）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
2位 -23.26％ グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）為替ヘッジあり（ｉシフト（ヘッジあり））
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
3位 -8.69％ 優良日本株ファンド（ちから株）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
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