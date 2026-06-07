インスタグラム更新

フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花が7日、自身のインスタグラムを更新。他競技のレジェンド2人と食事に行ったことを報告すると、ファンの間に反響が広がった。

柔らかく笑う紀平の両サイドに、レジェンドがいた。食事をともにしたのは国枝慎吾さんと石川佳純さんだ。

紀平はインスタグラムに「ずーっと楽しみにしていた国枝慎吾さん、石川佳純さんとお食事に行ってきました とってもスペシャルな方々と色々なお話ができて幸せでした」とし、写真を公開。ファンも熱視線を注ぎ、様々な声が上がった。

「豪華メンバーすぎる 各種目のスターが勢揃いだね」

「スケート外の人達との交流は大切ですね」

「なんだこのスペシャルなスリーショットは！」

「素敵なひとときですね 更なるご活躍を楽しみにしています」

「日本に戻って、早速こんな素敵な機会があったんですね」

「素敵な表情とお食事！！楽しめてて嬉しいな！！」

23歳の紀平は昨年9月にアイスダンスに転向。西山真瑚との“りかしん”ペアを組み、昨年末の全日本選手権で4位だった。フランス・アルプス地域で開催される2030年五輪を目指している。



（THE ANSWER編集部）