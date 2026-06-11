11日午後1時半すぎ、東京・港区新橋のビルで火事があり、現在も延焼中です。警視庁などによりますと、11日午後1時半すぎ、港区新橋のパチンコ店やサウナ店が入るビルで「1階が燃えている」と通報がありました。1階にあるゴミ置き場の辺りから火が出たとみられ、火は現在も延焼中ですが、東京消防庁がポンプ車など19台を出動させて、消火活動にあたり火の勢いは収まりつつあるということです。これまでにケガ人は確認されていません