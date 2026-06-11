23年の刑法改正で不同意性交等罪が新設され、被害者たちは性被害に対し声を上げやすくなった。だが――。今、法改正を悪用した令和型の美人局が急増しているという。男性たちはいかにして加害者とされてしまったのか。【写真】この記事の写真を見る（2枚）特殊詐欺かと思い、電話を切ろうとするも…「〇〇警察署の捜査第一課のものですが、あなたに不同意性交等罪で被害届が出ていましてね」ある日の昼休み、見知らぬ番号から