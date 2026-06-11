YouTubeチャンネル「まさとパパの家電チャンネル」が、「理想の【セカンド冷凍庫】選び方とおすすめ3選」を公開した。需要が急増している「セカンド冷凍庫」の失敗しない選び方と、おすすめ機種を解説している。 動画ではまず、メインの冷蔵庫とは別に用意するセカンド冷凍庫の需要が増加している背景を説明。冷凍食品や宅配冷凍弁当、ふるさと納税の返礼品などによって、家庭で冷凍庫を利用する機会がますます増えていると語る