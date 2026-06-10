過激なアドリブでバズらせるしかない番組歌手でタレントの「あの」が5月23日、自身のXで出演するテレビ朝日系バラエティー番組「あのちゃんねる」の降板を伝えた。問題となったのは、5月18日の放送であのちゃんがゲーム企画中に「ベッキーの次に嫌いな芸能人」を問われ、繰り返し「鈴木紗理奈」の名を挙げた場面だった。これを受け、鈴木本人がSNSで反応し番組は炎上状態となった。結果、番組側は謝罪に追い込まれて、数ある炎上の