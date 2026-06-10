YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が、「【26卒辞めたい】「命が重すぎる」新卒０歳児の担当になった保育士【視聴者凸】」と題した動画を公開した。動画では、新卒で保育士になったものの、0歳児担当の重圧やマルチタスクに苦しみ、早期退職を決意したという視聴者からの切実な相談内容が収められている。 配信者のさざえに対し、相談者の「ゆっけ」は、4月から入社した保育園を「6月いっぱいで辞めます」と宣