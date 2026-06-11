【ナイロビ共同】サッカーW杯北中米3カ国大会に参加するはずが、米国に入国を拒否されたソマリア人の審判オマル・アルタン氏（34）が10日に帰国し、首都モガディシオの空港で大勢の市民が歓迎した。バレ首相も直接慰労し「彼は歴史に名を刻んだ。夢が打ち砕かれることはない」と英雄視した。欧米メディアが伝えた。ソマリア人として初めてW杯の審判を務める予定だったアルタン氏は、次回大会への意欲を見せ、出迎えた市民らに