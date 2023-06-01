料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集部ハッチ。子どものころ、いただきもののクッキーといえば、「泉屋」のクッキーでした。浮き輪が描かれた高級感のある缶の容器を開けると、バラエティ豊かな形のクッキーが敷き詰められていて、心が躍りましたっけ。泉屋東京店「スペシャルクッキーズ」（A-30