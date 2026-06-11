現在、販売を中止している「皇居財布」について、試験的なインターネット抽選販売の実施が発表されました。皇居の東御苑内大手売店で販売されていた、がま口付き財布や長財布などの財布類については、SNS上などで「皇居財布」と呼ばれ、「パワースポットで縁起が良い」などと話題になり、財布を求めて開園前におよそ1000人の行列ができるほど人気が過熱。職員による対応が困難になったことなどから、2025年12月下旬から販売を中止