YouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル / by Build’s」が、「【密着】23年勤めた会社を45歳で早期退職。脱サラしビル清掃で独立して「前職より稼げて気持ちが楽になった」理由【フランチャイズ】」と題した動画を公開した。動画では、ビル清掃のフランチャイズ「Build's」で独立した石井オーナーが、45歳での早期退職から独立までの経緯や現在の働き方、リアルな収入事情を語っている。 対談は、石井オー