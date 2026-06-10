中国政府のスパイとして活動していたことを認めた米カリフォルニア州の元市長が、実刑１０年の危機に対し、自らにかけられた罪の責任を婚約者になすりつけている。米紙ニューヨーク・ポストが９日、報じた。カリフォルニア州アルカディア市の元市長アイリーン・ワン被告は先月末、中国共産党の代理人として違法に活動した罪を認め、有罪答弁を行った。ワン被告は最長で禁錮１０年の刑に直面している。量刑言い渡しを前に、弁護