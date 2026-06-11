元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、6日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。1人でドラマを見ていると、しゃべり出してしまうと明かした。2週連続でクリス松村がゲスト出演。田中は「私、実はドラマとか見ながらすごいしゃべっちゃうの。『そんなわけ、ある？』とか。『これ、絶対この後会うよね、会う会うほら会った！』とか。1人で見てる時はね。誰かと見て