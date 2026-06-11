捜査関係者によりますと、11日午前2時すぎ、神奈川県相模原市南区の相模川の河川敷で若い女性の遺体が見つかりました。遺体は神奈川県座間市に住む17歳の女子高校生とみられています。10日夜、この女子高校生の親族から「自宅に帰ってこない」という内容の110番通報があり、行方不明になっていたということです。遺体の状況から事件に巻き込まれた可能性があるとみて、警察が詳しく調べています。また捜査関係者によりますと、女子