家電量販最大手のヤマダホールディングス（HD）と5位のエディオンは6月5日、経営統合で基本合意したと発表した。来年10月に持ち株会社を設立し、両社を完全子会社とする。【画像】村上世彰氏の長女・野村絢氏「会長にはヤマダHDの山田昇会長（83）、社長にはエディオンの久保允(まさ)誉(たか)会長（76）が就任。統合後の売上高は単純合算で2兆5000億円規模となり、2位ノジマや3位のビックカメラを2倍以上引き離すことになります