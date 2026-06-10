増える愛子さまファンの女性たち皇族数の減少対策と、将来の安定した皇位継承に向けて、高市早苗政権は皇室典範改正に向けた本格的な議論を始めている。現在、進められている案は2つ。「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する」案と、「旧宮家の男系男子を養子に迎える」案を軸に協議が続く。2026年6月8日の全体会議では衆参両院の正副議長が合意した皇族数確保策に関する取りまとめ案が各党に示される見通しだ。だが、この議論