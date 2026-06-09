〈「これで自分は結婚できないかも⋯」日本人が知らない天皇と雅子さまが“初めて出会った日”〉から続くキャリア外交官として世界の最前線に立っていた雅子さまは、なぜその道を捨てて皇室へ入ったのか。元首相も称賛した実力と、皇室入りに伴う葛藤、そして“国際親善”に託した理想とは。美智子妃との対照から浮かぶ、異例の決断の真相に迫る。【写真】この記事の写真を見る（2枚）ジャーナリスト・大木賢一氏の著書『