フリーアナウンサーの神田愛花（46）が、10日放送の日本テレビ系「『上田と女が吠える夜』インターナショナル 世界から見た日本ってどんな国?大激論SP!』（後9：00）に出演。夫・バナナマンの日村勇紀（54）と2時間半並んだ埼玉県の店を明かした。【写真】休養中の日村、まさかの近影？神田愛花の“サングラス”越しに注目番組では、海外出身のゲストが数多く出演。テロップでは「世界の女性と大激論！」としてトークを展開