風俗店に勤務する女性に「月100万払うから店を介さずに会わないか」などとウソを言って、「手続き料」の名目で現金をだまし取ったとして無職の男が逮捕されました。警視庁によりますと、畠中達成容疑者は去年6月、風俗店に勤務する20代の女性から現金およそ40万円をだまし取った疑いがもたれています。2人に面識はなく、畠中容疑者はSNSで見つけたこの女性に「会社の社長をしている」「月に100万円払うから店を介さずに会わないか