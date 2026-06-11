神奈川県川崎市に住む70代女性をだまし、現金と金地金合わせて1500万円相当をだまし取った疑いで、26歳の男が逮捕されました。特殊詐欺（ニセ警察詐欺）の疑いで逮捕されたのは、住所不定で自称、建設作業員の男（26）です。警察によりますと、ことし4月10日から19日頃までの間、男の共謀者らが神奈川県川崎市に住む70代女性に複数回にわたり電話をかけ、大阪府警を装い、「特殊詐欺事件で捕まえた犯人があなたに現金を渡したと言