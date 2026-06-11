「AIは何もできない」という言葉の意味は？  「AI（人工知能）を使うことの意味が、ようやくわかってきた」─こう話すのは、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）執行役員CDO（最高データ責任者）兼デジタル戦略統括部長の江見盛人氏。  MUFGは現在、AIと人が共に働く社会の到来を見越して、従業員の誰もが当たり前にAIを使いこなす「AIネイティブ」な会社を目指している。AIが動きやすい環境を整