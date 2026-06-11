スクウェア・エニックス・ホールディングスの看板タイトルの一つで、最新作「ドラゴンクエスト12」が揺れています。開発体制の刷新や、サブタイトルを「選ばれし運命の炎」から「夢の彼方へ」へと変更することを発表したのです。ダークな大人向けの世界観も、明るくワクワクするようなものへと軌道修正を図ることが明らかになりました。突然の発表に戸惑う声も聞こえてきますが、スクエニの業績からその理由の片鱗が見えてきます。