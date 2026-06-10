新NISA（少額投資非課税制度）の定番として、純資産11兆円を突破したeMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー、以下オルカン）だが、「全世界に分散した安全な投資」という認識には盲点がある。【こちらも】オルカン純資産がS&P500を逆転新NISAで問われる分散投資の意味株式が上昇した月でも口座残高が思うように伸びない。その理由に、長期積立の成否を左右する構造が潜んでいる。■現状：株高でも「453円」を相殺