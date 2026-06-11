神奈川県警本部＝横浜市中区神奈川県警は11日、闇バイトを紹介した男性に暴行を加え、車で連れ去り監禁したとして、傷害や加害目的略取などの疑いで、指定暴力団住吉会系組員、近藤愛斗容疑者（23）ら男3人を逮捕したと発表した。県警によると、男性は3人に闇バイトの案件を紹介したが、実行前に中止となりトラブルになった。逮捕容疑は昨年4月29日未明、男性（26）を複数回殴るなどした上で車に押し込んだ後「どうやって返す