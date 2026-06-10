金融教育家の塚本俊太郎氏が、YouTubeチャンネル「塚本俊太郎の金融リテラシーチャンネル」にて「まだ個別株で買うの？SpaceX上場とインデックス投資の賢い付き合い方」を公開した。動画では、スペースXの上場がオルカンやS&P500、NASDAQ100といったインデックス投資に与える影響を解説し、「IPOに参加しなくてもインデックス投信に自動で入ってくる」という結論を提示している。 塚本氏はまず、イーロン