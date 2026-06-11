東京・池袋の路上で10日夜、中国籍の女性が男とみられる2人にバッグを奪われたことが11日、分かった。警視庁によると、女性は軽傷を負い、現金約800万円が入っていたと説明。同庁が強盗傷害容疑で逃走した2人の行方を追っている。