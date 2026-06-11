高松北警察署(資料) 高松北警察署の巡査部長に対し「殺すぞ」と脅迫し公務を妨げたとして、10日、高松市藤塚町の会社員の男（57）が、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は10日午後6時50分ごろ「コインランドリーで男女が口論している」と110番通報しました。 約10分後に巡査部長らが現場に駆け付け、男に対し「当時の状況をもう一度教えてほしい」と伝え事情聴取をしようとしたと