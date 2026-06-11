お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が9日放送の自身がMCを務める日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。「しんどかった」番組を明かした。【写真】長年番組を共にした藤木直人、上田晋也、森泉この日のテーマは「ルッキズム」。容姿に関するトークが繰り広げられる中で、上田も「そういう意味で言うと、芸人になって、別にルックスもいじられてなんぼぐらいの時期はあったんだけど、正直『おし