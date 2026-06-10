クスリで酩酊した女子中学生を…６月３日、警視庁少年育成課は不同意性交や、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）、児童買春・児童ポルノ禁止法（製造）違反などの疑いで、東京・南千住（荒川区）の無職、井上翔太（24）を再逮捕した。新宿・歌舞伎町で知り合った女子中学生（14）に性的暴行を加えたうえ、パパ活などをさせ、その様子を撮影した疑いだ。「井上容疑者は５月にも別の中学生に売春をさせた容疑で逮捕されていました。井上