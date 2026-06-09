「僕ら5人、誰一人欠けることなく、みんなで作った嵐を26年間、守り切れて本当によかった。こんなにも真剣に人生、生きさせてくれて本当に感謝していますーー」5月31日、東京ドーム。ファンに向けてこう語りかけたのは嵐のリーダー・大野智（45）。目には大粒の涙を浮かべながら、最後に「では！」と手を振って26年半の歴史を締めくくった。約3時間半に及んだ嵐のラストライブ。全33曲を披露し、会場に詰めかけた約5万人と生配信で