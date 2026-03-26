料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「3食70kcal＆35円！箸が止まらない“無限キャベツ”がヤバすぎた…」を公開した。包丁を一切使わず、ポリ袋一つで完結するヘルシーで節約にもなる「病みつきキャベツ」の作り方を紹介している。 動画では、見切り品のキャベツを丸ごと一つ用意し、手で一口大にちぎってポリ袋に詰めていく工程からスタートする。キャベツをちぎる際のコツとして、嫌な出来事